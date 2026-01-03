Babnet   Latest update 20:17 Tunis

بن عروس: الهلال الأحمر ينظّم حملة تبرع بالدم بقصر بلدية المحمدية

Publié le Samedi 03 Janvier 2026
      
 نظّمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالمحمدية بالتعاون مع بنك الدم، اليوم السبت، بقصر بلدية المحمدية، حملة تبرع بالدم  تحت شعار "تبرعك بالدم يمكن أن ينقذ 3 اشخاص.. وقت قليل واثر انساني كبير"  وسط تفاعل إيجابي واقبال من قبل المواطنين.

 وأوضحت رئيسة الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالمحمدية، آمال بن عرفة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن فريقا يتكوّن من أطباء وممرضين متطوعين ونشطاء مجتمع مدني انطلقوا منذ الساعة التاسعة صباحا في استقبال عدد هام من المواطنين المتبرعين الذين تتجاوز أعمار أغلبهم 20 سنة، وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم، فضلا عن توعيتهم بفوائد التبرع على صحة المتبرع والمنتفع على حد السواء.

   وأكّدت أن الحملة أفضت إلى أكثر من 30 عملية تبرع بالدم  بعد ثلاثة ساعات من انطلاقها،وهو معدل من شأنه المساهمة في دعم النقص  الحاصل في احتياطي الدم، وإنقاذ الأرواح البشرية خاصة أثناء بالعمليات الجراحيةـ او  في حالات التدخل العاجلة على غرار حوادث المرور.
ودعت رئيسة الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالمحمدية المواطنين الذين يتمتعون بصحة جيدة الى الانخراط في هذه الحملات، والالتحاق بخيمات التبرع، والمساهمة من خلال هذه العمل الإنساني النبيل في انقاذ الأرواح البشرية، وفق تعبيرها.
 وأشارت إلى أن حملات مماثلة مكّنت من اكتشاف العديد من الامراض لدى بعض المتبرعين وخاصة منها مرض التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ"وعدة امراض أخرى، ما ساهم في الإسراع في توجيههم للعلاج ومتابعة حالتهم الصحية.
السبت 03 جانفي 2026
