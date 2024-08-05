لايلز يفوز بذهبية سباق 100 متر بأولمبياد باريس

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بعد ترقب كبير، حقق العداء نواه لايلز المطلوب بفوزه بنهائي سباق 100 متر بأولمبياد باريس 2024 بفارق 0.005 ثانية عن أقرب منافسيه يوم الأحد ليمنح أمريكا ذهبية السباق لأول مرة من 20 عاما.



وفي نهائي متقارب للغاية، عرضت شاشة النتيجة في الملعب صورة نهاية السباق لسبعة عدائين للفصل فيما بينهم.





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وبعدها أعلنت فوز لايلز بالسباق بأفضل زمن شخصي وقدره 9.79 ثانية، متفوقا بفارق أجزاء من الثانية على الجاميكي كيشان تومسون ليضيف الذهبية الأولمبية للقب بطولة العالم الذي حققه.



وكانت هذه المرة الأولى التي يكسر فيها ثمانية متسابقين حاجز 10 ثوان في سباق 100 متر لم تؤثر عليه سرعة الرياح.

وحل الأمريكي فريد كيرلي في المركز الثالث بزمن قدره 9.81 ثانية والجنوب أفريقي أكاني سيمبيني رابعا بعدما حقق زمنا قياسيا وطنيا قدره 9.83 ثانية.

وحل الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، حامل اللقب، في المركز الخامس بزمن 9.85 ثانية. وكان مستوى السباق رفيعا لدرجة أن الجاميكي أوبليك سيفيل ثامن الترتيب سجل 9.91 ثانية.

ويسعى لايلز (27 عاما) للفوز بثلاث ذهبيات أخرى في باريس في سباقات 200 متر وأربعة في 100 متر تتابع وأربعة في 400 متر تتابع.

