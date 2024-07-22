وفاة رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة

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فرانس 24 - توفيت رهيئتان إسرائيليتان من المحتجزين في غزة، وفق تأكيد الدولة العبرية ومنتدى عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة الإثنين.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال يحقق في وفاة الرهينتين، ياجيف بوكشتاب فني صوت (35 عاما) والمؤرخ أليكس دانسيج (76 عاما)، اللذين خُطفا من منزليهما قرب الحدود مع غزة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على بلدات في جنوب إسرائيل.





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من جهته، قال منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، إن بوخشتاب خُطف من منزله في كيبوتس نيريم مع زوجته ريمون بوخشتاب-كيرشت التي أطلق سراحها بعد 50 يوما من الأسر.



وأضاف أن دانسيغ وهو ابن ناجيين من المحرقة، عمل في ياد فاشيم، المعهد الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وقام بتدريب آلاف المرشدين.







وذكر المنتدى أن الرهائن الذين تم احتجازهم معه أفادوا أن دانسيغ قضى وقته في الأسر في إلقاء محاضرات في التاريخ لغيره من الرهائن.



مفاوضات الهدنة مستمرة

وكان من المقرر أن يبدأ فريق مفاوضات إسرائيلي الخميس محادثات لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.



وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان: "ياجيف وأليكس خُطفا على قيد الحياة وكان ينبغي أن يعودا وهما على قيد الحياة إلى أسرتيهما وإلى بلدهما".



وأضاف البيان "موتهما في الأسر هو انعكاس مأساوي لعواقب التباطؤ في المفاوضات".



وكان دانسيج يحمل الجنسية البولندية أيضا، وعبرت وزارة الخارجية البولندية عن حزنها لمقتله. وذكرت الوزارة "بولندا ستواصل المطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين من غزة".



وأعلنت السلطات الإسرائيلية حتى الآن وفاة نحو ثلث الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.



فرانس24/ رويترز/ أ ف ب