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ماسك: لأول مرة يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على شيء ما

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 07:02 قراءة: 0 د, 42 ث
      
يعتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الظهور الكارثي للرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة الرئاسية الأخيرة حشد الأمريكيين.

ورد ماسك على تغريدة أحد الناشطين على موقع "إكس": "رؤية تدهور حالة الرئيس خلال المناظرات شعرت بأنها واحدة من أكثر الأشياء توحيدا للشعب".

...

وكتب ماسك: "لأول مرة منذ فترة طويلة أرى أن الجمهوريين والديمقراطيين يتفقون على شيء ما".

وعقب المناظرة، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن هناك محادثات نصية جماعية "سيئة للغاية.. والجميع متشائم" داخل الإدارة عقب المناظرة الأولى بين بايدن وترامب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. والمتنافسان الرئيسيان في السباق الانتخابي هما رئيس الدولة الحالي الديمقراطي بايدن، والرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب.


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