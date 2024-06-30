إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتتأهل لربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024

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اكتسح منتخب إسبانيا نظيره جورجيا برباعية مقابل هدف بالمباراة التي جرت بينهما اليوم في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024 ليحسم تأهله لربع نهائي كأس أمم أوروبا.
وأحرز منتخب جورجيا من تسجيل هدفه الأول، بشباك إسبانيا بالدقيقة 18 من عمر الشوط الأول حيث جاء الهدف عن طريق النيران الصديقة، وأحرزه اللاعب روبين لو نورماند بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، بعد عرضية من لاعب جورجيا أوتار كاكابادزه.
وأحرز منتخب جورجيا من تسجيل هدفه الأول، بشباك إسبانيا بالدقيقة 18 من عمر الشوط الأول حيث جاء الهدف عن طريق النيران الصديقة، وأحرزه اللاعب روبين لو نورماند بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، بعد عرضية من لاعب جورجيا أوتار كاكابادزه.
وأدرك منتخب إسبانيا هدف التعادل في الدقيقة 39 عن طريق، رودري بتسديدة يسارية قوية بشباك جورجيا، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من نيكو ويليامز.
⚽️🔥 رودري يُسجل أول هدف له في يورو 2024— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2024
✍️ برأيك، هل قرار الحكم صحيح بإحتساب الهدف؟
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وفي الدقيقة 52 تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الثاني بشباك جورجيا برأسية قوية من فابيان رويز بعد عرضية متقنة من لامين يامال.
وفي الدقيقة 75 أضاف نيكو ويليامز الهدف الثالث بشباك جورجيا.
وفي الدقيقة 84 أحرز داني أولمو الهدف الرابع لإسبانيا بعد تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء بالمرمى.
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