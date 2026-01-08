Babnet   Latest update 15:54 Tunis

سليانة: عدد الاطفال المستفيدين من برنامج دعم الأسرة يصل الى 1200 طفل ويتواصل العمل من اجل تطويره (مدير قرية أس.و.أس)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 15:09
      
بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج دعم الأسرة، الذي تنفذه الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس.و.أس" خلال السنة المنقضية 1200 طفل بولاية سليانة، وفق مدير قرية الأطفال عاطف اللبادي.
وبين اللبادي في تصريح اليوم الخميس لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن البرنامج يعنى بالتدخل بصفة قبلية لتمكين الأسر من مجابهة الأخطار ومساعدتها على ضمان سلامة أطفالهم من خلال إدماج العائلات محدودة الدخل والمعوزة وتقديم خدمات الصحة والتعليم والنقل والتمكين الاقتصادي للأسر.
وأضاف أنه يقع العمل من أجل بلوغ عدد الاطفال المستفيدين من البرنامج 2500 طفل بولايتي سليانة وجندوبة خلال السنة الجارية، لافتا الى أنه سيتم خلال نفس السنة افتتاح مكتب جديد بالروحية في نطاق نفس البرنامج.

وأشار اللبادي الى أنه سيقع خلال سنة 2026 التركيز على برامج مجتمعية بهدف حلحلة جملة من الإشكاليات، مذكرا بحملة "شتاء دافئ" التي انطلقت خلال شهر ديسمبر المنقضي لفائدة 6000 تلميذ وتلميذة ب60 مدرسة ابتدائية ريفية بولايات الشمال الغربي، حيث سيتم تأثيث أكبر عدد ممكن من الفصول بوسائل التدفئة وتهيئة عدد من الأقسام.
و أكد أن الرؤية المجتمعية ستتواصل الى غاية سنة 2030 ومن المنتظر أن تشمل مجالات مختلفة بما في ذلك وضعية النقل المدرسي والماء الصالح للشرب، مضيفا أن الهدف مرافقة الأسر وتوفير الرعاية البديلة لضمان أفضل السبل لنمو متوازن وسليم.
يشار الى انه تم انشاء مؤسسة رعاية الطفولة منذ 44 سنة وتم اخلاؤها منذ سنتين تقرييا بموجب قرار من الحماية المدنية وخبير مكلف من القرية بعد ثبوت تهرؤ البنية التحتية وخطورتها.
