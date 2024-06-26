يورو 2024| رومانيا وسلوفاكيا تتعادلان وتتأهلان إلى دور الـ 16

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انتهت مباراة سلوفاكيا ورومانيا بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وبهذا تـأهل منتخب رومانيا إلى دور الـ 16 متصدرًا للمجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تأهل منتخب سلوفاكيا كثالث المجموعة بأربع نقاط أيضًا.





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وبهذا من المقرر أن يقابل منتخب رومانيا متصدر المجموعة الخامسة، مع ثالث المجموعات (الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة) والتي يرجح أن يكون منتخب هولندا.



أما منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثالث المتأهل للأدوار الإقصائية من المقرر أن يقابل إنجلترا أو إسبانيا.