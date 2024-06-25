كأس الأمم الأوروبية: فرنسا تتعادل مع بولندا وتكتفي بالمركز الثاني خلف النمسا

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فرانس 24 - تعادل المنتخب الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء مع نظيره البولندي بنتيجة 1-1 في دورتموند بألمانيا لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وافتتح كيليان مبابي رصيده التهديفي في كأس أوروبا بهدف من ركلة جزاء (56)، فيما عادل روبرت ليفاندوفسكي بالطريقة عينها (79).





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وبهدفه الأول في مباراته السادسة، رفع مبابي عدد أهدافه في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا) إلى 13 هدفا، بفارق هدف عن الهدّاف التاريخي لـ"الديوك" في البطولتين ميشال بلاتيني (14).



وكان مبابي قد تعرض لكسر في أنفه خلال المباراة الأولى ضد النمسا (1-0) في 17 يونيو/حزيران وغاب عن مباراة القمة ضد هولندا (0-0) الجمعة.







ولعب الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، دورا كبيرا في حصول منتخب بلاده على نقطة، بتصديه لسبع تسديدات.



وحققت النمسا مفاجأة مدوية بتصدرها المجموعة الرابعة بعد تغلبها على هولندا 3-2 في برلين، وتقدمت على فرنسا الثانية التي سقطت في فخ التعادل مع بولندا 1-1 في دورتموند، الثلاثاء في المرحلة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا.



وكانت هولندا الثالثة برصيد 4 نقاط ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي مع فرنسا (5 نقاط) بعد فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 في المجموعة الثانية الإثنين، في حين خطفت النمسا الصدارة بست نقاط.



وعلى الملعب الأولمبي في برلين، تقدمت النمسا بالنيران الصديقة عبر دونيل مالن الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه (6)، قبل أن تعادل هولندا مطلع الشوط الثاني بفضل كودي خاكبو (47). وعادت النمسا لأخذ الأفضلية بهدف رومانو شميد (59)، وأدرك المنتخب البرتقالي التعادل مرة ثانية بفضل ممفيس ديباي (75)، إلا أن مارسيل سابيتسر استفاد من الهشاشة الدفاعية لرجال المدرب رونالد كومان لتسجيل هدف الفوز والصدارة (80).



وأجرى كومان مدرب هولندا ثلاثة تغييرات في الخطوط الثلاثة في تشكيلته الأساسية، حيث وضع دنزل دمفريس وتشافي سيمونز وييريمي فريمبونغ على مقاعد البدلاء وزجّ بكل من لوتسهاريل خيرتراودا وجوي فيرمان ومالن بدلا منهم.



بدوره، أقدم رالف رانغنيك مدرب النمسا على 4 تغييرات على تشكيلته الأساسية أبرزها جلوس كريستوف باومغارتنر وكونراد لايمر على مقاعد الاحتياط.