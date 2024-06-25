Babnet

8 منتخبات تضمن رسميا تأهلها إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667a61f8313e34.44448392_mnlkehqfjiopg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 06:40 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استفادت منتخبات إنجلترا وفرنسا وهولندا من فوز إسبانيا على ألبانيا 1-0 يوم الاثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا 2024، وضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي.

وتملك كل من إنجلترا وفرنسا وهولندا أربع نقاط بعد جولتين وضمنت تواجدها في الدور المقبل كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث على الأقل، وذلك قبل مبارياتها في الجولة الثالثة الأخيرة اليوم الثلاثاء، حيث تلعب إنجلترا متصدرة المجموعة الثالثة مع سلوفينيا، وهولندا متصدرة الرابعة مع النمسا، وفرنسا ثانية الرابعة مع بولندا.

...

وانضمت هذه المنتخبات الثلاثة إلى ألمانيا وسويسرا المتأهلتين من المجموعة الأولى، وإسبانيا وإيطاليا من المجموعة الثانية، إضافة إلى البرتغال التي ضمنت تأهلها وصدارة المجموعة السادسة قبل خوضها مباراتها في الجولة الثالثة الأخيرة ضد جورجيا بعد غد الأربعاء.

وينتظر أن تلتحق ثمانية منتخبات أخرى بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي مع إسدال الستار على مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بعد غد الأربعاء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289821


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Ned euro_2024 - Aus euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Fra euro_2024 - Pol euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Eng euro_2024 - Slv euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Den euro_2024 - Ser euro_2024 |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 08:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*