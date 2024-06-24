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يورو 2024.. إيطاليا تخطف التأهل من كرواتيا في الثواني الأخيرة

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 22:14 قراءة: 0 د, 39 ث
      
خطف منتخب إيطاليا التأهل لدور 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 من كرواتيا بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما

وسجل لوكا مودريتش هدف الفوز في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد متابعة من تصدي دوناروما حارس منتخب إيطاليا.

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واهدر مودريتش ركلة جزاء تصدي لها دوناروما حارس مرمي إيطاليا.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة سجل زاكاني هدف التعادل لمنتخب إيطاليا والتأهل لدور 16

بهذا التعادل رفع إيطاليا رصيده للنقطة 4 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد كرواتيا عند نقطتين في المركز الثالث ويودع رسميا من يورو


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