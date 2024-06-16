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هولندا تفتتح مشوارها في كأس أوروبا بفوز ثمين على بولندا

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 18:44 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اقتنص منتخب هولندا فوزا ثمينا على حساب نظيره البولندي بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما يوم الأحد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة في كأس أوروبا المقامة في ألمانيا.

وبادر المنتخب البولندي للتسجيل بهدف حمل توقيع آدم بوكسا الذي استغل سوء التغطية من المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان ديك، فسدد كرة قوية برأسه في الشباك.

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وبعد محاولات عدة غير موفقة، نجح المنتخب البرتقالي في إدراك التعادل عن جدارة عندما أطلق كودي خاكبو كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالمدافع يان بدناريك قبل أن يتغير مسارها وتتهادى إلى الشباك (29).

ومنح البديل فاوت فيخهورست هدف الفوز لهولندا في الدقيقة 83 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وحصلت هولندا على صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا مع ثلاث نقاط قبل إقامة المباراة الثانية لهذه المجموعة بين فرنسا والنمسا غدا الاثنين.


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