الكويت.. النيابة العامة تصدر أمرا بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة 21 يوما على ذمة التحقيقات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f8419d8545f04.46465946_imlkjonpfhegq.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، قرارا بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة 21 يوما على ذمة التحقيق واحالته إلى السجن المركزي، حيث تم ضبط مزرعة ماريغوانا في منزله.



وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي صدر في وقت سابق، ضبط فرد من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريغوانا بمنزله رفقة 3 أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية يحوزون مواد مخدرة.





...





وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنه تم العثور على 270 شتلة ماريغوانا مختلفة الأحجام ونحو (5.13 كيلغم من الماريغوانا الجاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى 4150 حبة كبتاغون و620 سيجارة من الماريغوانا، فضلا عن50 غراما من مادة الحشيش المخدرة و21 غراما من الكوكايين.



ولفتت إلى أنه تم العثور أيضا على 6 علب من زيت الماريغوانا و27 غراما من الفطر المخدر وسيجارتين الكترونيتين من مادة الماريغوانا، بالإضافة إلى 3 قطع من حلويات الماريغوانا و10 زجاجات خمر.



وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه. وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنه تم العثور على 270 شتلة ماريغوانا مختلفة الأحجام ونحو (5.13 كيلغم من الماريغوانا الجاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى 4150 حبة كبتاغون و620 سيجارة من الماريغوانا، فضلا عن50 غراما من مادة الحشيش المخدرة و21 غراما من الكوكايين.ولفتت إلى أنه تم العثور أيضا على 6 علب من زيت الماريغوانا و27 غراما من الفطر المخدر وسيجارتين الكترونيتين من مادة الماريغوانا، بالإضافة إلى 3 قطع من حلويات الماريغوانا و10 زجاجات خمر.وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.