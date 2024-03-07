خليج عدن: قتيلان على الأقل في هجوم حوثي على سفينة بضائع "ترو كونفيدانس"

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قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن طاقم سفينة أصيبت بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على خليج عدن أبلغ عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة أربعة على الأقل.



وفي وقت سابق قال مسؤولون بريطانيون وأميركيون إن اثنين من البحارة قتلا في الهجوم.





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وذكرت القيادة المركزية الأميركية أيضا في بيان أن الهجوم الصاروخي تسبب في "أضرار جسيمة" للسفينة.





ونشرت القيادة المركزية صورة التقطتها عبر طائرة بدون طيار للسفينة المتضررة والنيران مندلعة في جزء منها.



وفيما يلي تفاصيل الهجوم الحوثي وفقا للجيش الأميركي:



في يوم 6 مارس/آذار حوالي الساعة 11:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه سفينة أم/في ترو كونفيدينس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم باربادوس، أثناء عبورها لخليج عدن.

أصاب الصاروخ السفينة، وأبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، كما لحقت أضرار جسيمة بالسفينة.

قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن طاقم سفينة أصيبت بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على خليج عدن أبلغ عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة أربعة على الأقل.



وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون بريطانيون وأميركيون إناثنين من البحارة قتلا في الهجوم.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية أيضا في بيان أن الهجوم الصاروخي تسبب في "أضرار جسيمة" للسفينة.



ونشرت القيادة المركزية صورة التقطتها عبر طائرة بدون طيار للسفينة المتضررة والنيران مندلعة في جزء منها.



ويستهدف الحوثيون منذ أشهر سفنا تجارية تمر عبر طريق التجارة الحيوي في البحر الأحمر، لكن يبدو أن حادث الأربعاء هو الأول الذي يشمل سقوط قتلى كنتيجة مباشرة لهجماتهم.



بالتزامن مع ذلك تواصلت المفاوضات في القاهرة من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان، فيما صار الموت والجوع القدر اليومي للغزيين بعد خمسة أشهر من الحرب.



وفيما يلي تفاصيل الهجوم الحوثي وفقا للجيش الأميركي:



في يوم 6 مارس/آذار حوالي الساعة 11:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه سفينة أم/في ترو كونفيدينس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم باربادوس، أثناء عبورها لخليج عدن.

أصاب الصاروخ السفينة، وأبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، كما لحقت أضرار جسيمة بالسفينة.



غادر الطاقم السفينة واستجابت سفن التحالف الحربية وتقوم بتقييم الوضعهذا هو الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الخامس الذي يقوم الحوثيون باطلاقه في اليومين الماضيين.

أثرت اثنتان من هذه الصواريخ الباليستية المضادة للسفن على سفينتي شحن-أم/في ام أس سي سكايII وأم/في ترو كونفيدينس - واستطاعت سفينة يو أس أس كارني(DDG 64) من اسقاط واحدة من هذه صواريخ الباليستية.