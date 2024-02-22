الديوانة التونسية: حجز ما يعادل 7 ملايين دينار من العملة الأجنبية المهرّبة العام الماضي

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أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، بأن القيمة الجملية للعملة الاجنبية التي تم حجزها العام الماضي بلغت ما يعادل 7 ملايين دينار تونسي.
واضاف في مداخلة هاتفية على الجوهرة اف ام اليوم، انه تم ضبط هذه الأموال في عدة مواقع من التراب التونسي واساسا على مستوى معبر راس جدير بالاضافة الى معبر الشبيكة بتوزر .
واضاف في مداخلة هاتفية على الجوهرة اف ام اليوم، انه تم ضبط هذه الأموال في عدة مواقع من التراب التونسي واساسا على مستوى معبر راس جدير بالاضافة الى معبر الشبيكة بتوزر .
واوضح أن تداول العملة بمثل هذا الحجم الضخم يتم عادة في اطار عمليات منظمة للتهريب ولتبييض اموال حيث ان نقل العملة نقدا يعد من ابرز مظاهر تبييض الاموال، وفق تعبيره.
كما اشار الى ان انه في صورة توريد العملة باكثر من 20 الف دينار يجب التصريح بها لدى السلطات المعنية.
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