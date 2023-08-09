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الحرس الديواني بالشبيكة يحجز مبلغا من العملة الأجنبية بقيمة 8ر2 مليون دينار

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 17:57 قراءة: 0 د, 23 ث
      
حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالشبيكة بفصيل توزر، مبلغا من العملة الأجنبية بقيمة 8ر2 مليون دينار بحوزة شخص على متن دراجة نارية بجهة تمغزة.
واوضحت الإدارة العامة للديوانية في بلاغ لها، الاربعاء ان المحجوز كان لدى شخص يقود دراجة نارية بحوزته كيس بلاستيكي حيث بالإشارة عليه بالوقوف وملاحقته قام بالقاء الكيس المذكور وتحصن بأحد المسالك الفلاحية.
وباخضاع الكيس إلى التفتيش تم العثور داخله على ثلاثين لفافة من الأوراق النقدية من العملة الأجنبية قدرت قيمتها ب844610يورو.


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