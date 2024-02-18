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ترامب: بايدن الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد

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Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 06:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد خليفته الديمقراطي جو بايدن بأنه "الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ البلاد".

وقال ترامب في تجمع حاشد لمؤيديه في ميشيغان: "رئيسنا رجل ذو معدل ذكاء منخفض للغاية، وأنا مستعد للمراهنة على أن جو بايدن صاحب أدنى معدل ذكاء بين جميع الرؤساء الأمريكيين". مضيفا أنه "غير مؤهل لمنصبه حتى أنه لا يستطيع العثور على المنبر لإلقاء كلمة بلا مساعدة".

...

وصرح عضو الكونغرس روني جاكسون وهو طبيب سابق في البيت الأبيض بأن بايدن يعاني من مشكلات إدراكية تشكل تهديدا كبيرا للبلاد.


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