نقائص عديدة في تدريس الاخلاقيات بمؤسسات التعليم العالي في تونس (مسح لمنظمة غلوب ايثيكس)

كشف مسح أعدّه المكتب الاقليمي لشمال افريقيا والشرق الأوسط لمنظمة "غلوب ايثيكس" السويسرية، عن "تسجيل عدة نقائص في تدريس الاخلاقيات بمؤسسات التعليم العالي في تونس"، وفق ما أفاد مدير المكتب كمال العياّدي.



وذكر العيّادي خلال يوم دراسي انتظم اليوم الأربعاء بتونس حول "واقع تدري الأخلاقيات في المؤسسات الجمعية"، أنّ جملة النقائص التي أحصاها المسح تمثّلت بالخصوص في نقص تدريس الأخلاقيات في منظومة التعليم العالي العمومي والخاص في تونس، وعدم مأسستها وكذلك غياب اطار التدريس المختص وضعف آليات التعديل في مواجهة السلوكيات المتعارضة مع مبادئ الأخلاقيات.





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وبيّن أن انجاز المسح ارتكز على توجيه استبيان غطّى 303 مؤسسة جامعية 15 بالمائة منها تنتمي الى القطاع الخاص و85 بالمائة الى القطاع العمومي، مشيرا الى أن المنظمة تلقّت الردود والاجابات حول أسئلة وجهتها الى مديري هذه المؤسسات تمحورت حول قياس مدى مأسسة الأخلاقيات في المؤسسات الجامعية.



وقدّم مدير المكتب الاقليمي لمنظمة "غلوب ايثيكس"، عرضا عن جملة الاشكاليات التي تشوب منظومة الأخلاقيات بمؤسسات التعليم العالي التونسية، مبينا أن اختيار هذه المؤسسات الجامعية كموضوع للبحث يعكس أهميتها نظرا لكونها الفضاء الأكاديمي لتدريس الأجيال الناشئة على القيم.



وأظهرت نتائج المسح أن 68 بالمائة من المؤسسات الجامعية التونسية تفتقر الى الاطار الكفء المختص في مجال الأخلاقيات وأن 40 بالمائة منها لا تدرّس الأخلاقيات بتاتا.



وكشف المصدر ذاته أن 30 بالمائة فقط من مديري المؤسسات الجامعية المستجوبين أكدوا وجود اهتمام بهذه المادة، في حين أقر 70 بالمائة منهم بانعدام الاهتمام الكافي تجاه تدريس الأخلاقيات.



وأظهرت نتائج المسح أن ظاهرة الغشّ تشكّل أكثر السلوكيات المخلة بالأخلاقيات انتشارا في مؤسسات التعليم العالي التونسية بنسبة تصل الى 53 بالمائة، تليها السرقات الأدبية ب 48 بالمائة، ثم المحاباة ب 27 بالمائة، والتحرّش ب 20 بالمائة، وأخيرا تضارب المصالح ب 14 بالمائة.



وأشار التقرير المرفق لنتائج المسح، الى أن 31 بالمائة من مديري المؤسسات الجامعية أقروا بغياب آليات للتبليغ عن هذه التجاوزات والممارسات المخلّة بالأخلاقيات.



يشار الى أن منظمة "غلوب ايثيكس" غير الحكومية، التي أحدثت منذ نحو 7 أشهر بتونس مكتبها الاقليمي الذي يغطّي منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، تعتبر منصة عالمية لإنتاج المحتوى والمضامين ذات العلاقة بمسألة الأخلاقيات لفائدة المؤسسات المهنية، والهياكل العمومية والخاصة والجامعات، حيث تتضمن الشبكة ألف جامعة من مختلف أنحاء العالم في مجال تدريس الأخلاقيات ومختلف أبعادها على المستوى السياسي والاجتماعي والمهني.