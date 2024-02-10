كأس آسيا: قطر تفوز على الأردن 3-1 وتحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخها

توج المنتخب القطري بطلا لكأس آسيا 2023 لكرة القدم التي أقيمت في الدوحة، بعد فوزه، اليوم، على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي جرت على ملعب لوسيل.

واحتفظ /الأدعم/ باللقب الذي ناله في النسخة الماضية التي جرت في الإمارات عام 2019، ليواصل التربع على عرش الكرة الآسيوية بالفوز بالكأس في نسختين متتاليتين للمرة الأولى منذ أن توج المنتخب الياباني باللقب في نسختي 2000 و2004 .

وسجل أهداف المنتخب القطري أكرم عفيف/ هاتريك/ من ثلاث ركلات جزاء في الدقائق ( 22 و 72 و 90 + 5) ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف ويتوج هدافا للبطولة، فيما سجل هدف المنتخب الأردني الوحيد يزن النعيمات في الدقيقة 68 .





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