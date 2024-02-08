"كتائب القسام": دمرنا وأعطبنا أكثر من 1100 آلية عسكرية إسرائيلية

كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان يوم الخميس، عن عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرتها وأعطبتها منذ 7 أكتوبر 2023.



وقالت "كتائب القسام" في البيان "منذ بداية الطوفان نجحنا في تدمير وإعطاب أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية".





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وأضافت أنه من بين الآليات 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 سيارة جيب عسكرية.



وأشارت في بيانها إلى أن قذيفة "الياسين 105" التي لم يتجاوز سعرها 500 دولار قادرة على تدمير دبابة "ميركفاه" الإسرائيلية التي يتجاوز سعرها 6 ملايين دولار.



وأوضحت في بيانها أن "الياسين 105" دخلت خط الإنتاج الرسمي سنة 2018 وتم استخدامها في السابع من أكتوبر 2023 مع بداية عملية "طوفان الأقصى".



ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 125 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.



هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27840 شهيدا و67317 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023".



المصدر: RT