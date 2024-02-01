"الــقـ.ـسـ.ام" تبث مشاهد التحام مقاتليها مع الآليات الإسرائيلية غرب مدينة خان يونس

وأظهرت "القسام" في مقطع الفيديو قيام مقاتليها بتفخيخ فتحات الأنفاق ومرابض الصواريخ قبل استدراج القوات الإسرائيلية إليها، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين.