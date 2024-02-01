"الــقـ.ـسـ.ام" تبث مشاهد التحام مقاتليها مع الآليات الإسرائيلية غرب مدينة خان يونس

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مشاهد التحام مقاتليها مع آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأظهرت "القسام" في مقطع الفيديو قيام مقاتليها بتفخيخ فتحات الأنفاق ومرابض الصواريخ قبل استدراج القوات الإسرائيلية إليها، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين.
وأظهرت "القسام" في مقطع الفيديو قيام مقاتليها بتفخيخ فتحات الأنفاق ومرابض الصواريخ قبل استدراج القوات الإسرائيلية إليها، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين.
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