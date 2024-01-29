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كأس آسيا : أستراليا وطاجيكستان يتأهلان إلى الدور ربع النهائي

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 06:17 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تأهل منتخبا أستراليا وطاجيكستان اليوم الاحد إلى الدور ربع النهائي لكاس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة بقطر حتى 10 فيفري المقبل على حساب إندونيسيا والإمارات على التوالي.

وتمكن منتخب أستراليا من التأهل للدور المقبل عقب فوزه العريض على إندونيسيا برباعية دون رد، جاءت عن طريق إلكان باغوت عند الدقيقة 12 بهدف عكسي في مرماه، وأضاف الهدف الثاني اللاعب مارتن بويل عند الدقيقة (45)، في حين استطاع المنتخب الأسترالي من تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث والرابع
عن طريق اللاعبين كريغ غودوين بالدقيقة (89) وهاري سوتار بالدقيقة (90 ز1).
...


من جانبه، تمكن منتخب طاجيكستان من الفوز على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح (5 - 3) عقب تعادلهما بهدف لمثله، حيث سجل منتخب طاجيكستان هدفه الأول عن طريق اللاعب فاهادات هانونوف عند الدقيقة 31 في حين استطاع المنتخب الإماراتي معادلة النتيجة عند الدقيقة 90 ز5 عن طريق اللاعب خليفة الحمادي.
وسيواجه المنتخب الأسترالي الفائز من مباراة المنتخب السعودي ونظيره كوريا الجنوبية، فيما يلاقي منتخب طاجيكستان الفائز من المباراة التي تجمع العراق والأردن.


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