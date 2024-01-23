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فنزويلا.. توقيف 32 شخصا بتهمة التآمر ضد مادورو

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 06:39 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت السلطات الفنزويلية أنها أوقفت 32 شخصا بين مدنيين وعسكريين بتهمة الخيانة وتورطهم في خمس مؤامرات لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إن "جميع الموقوفين اعترفوا وكشفوا معلومات عن المخططات التي تستهدف الشعب الفنزويلي والمجتمع الديمقراطي".

...

وأوضح أن مذكرات توقيف صدرت بحق 11 شخصا آخر، بينهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحافيون وعسكريون منفيون، مبينا أن المؤامرات استهدفت بالإضافة إلى مادورو، وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو.

وكان مادورو تحدث عن هذه المؤامرات الأسبوع الماضي في خطابه السنوي للأمة، لكن من دون الخوض في تفاصيلها.

وتعليقا على هذه التوقيفات قال مادورو في برنامجه التلفزيوني "يجب فرض أقصى عقوبة على الإرهاب والتآمر وخيانة الوطن".

المصدر: "أ ف ب"


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