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تشمل الإعلام والتعدين والتعليم.. تبون يصادق على 4 مذكرات تفاهم مع تركيا

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 06:43 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أصدر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مراسيم تصادق على 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع تركيا تشمل قطاعات المناجم والموارد الطبيعية للجزائر والإعلام والتعليم والتدريب والصيد البحري.

وتم نشر المراسيم يوم الثلاثاء الماضي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، بخصوص مذكرات التفاهم وبروتوكول التعاون.

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يشار إلى أن جميعها وقعت خلال زيارة سابقة لتبون إلى أنقرة في مايو 2022، وتم خلالها عقد أول دورة لمجلس التعاون المشترك بين البلدين.

وفي التفاصيل، شملت المراسيم الرئاسية الجزائرية التصديق على بروتوكول تعاون في مجالات الإعلام والاتصال بين الجزائر وتركيا يتضمن تبادل دورات تدريب للصحفيين الشباب وطواقم وسائل الإعلام.

كما صدر مرسوم بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال المناجم يتضمن مساهمة الجانب التركي في إعداد جرد للموارد الطبيعية للجزائر، وإعداد تقارير عن الموارد والاحتياطات، وفقا للمعايير الدولية.

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التربية والتعليم، تتضمن تبادل التجارب في مجال التكنولوجيات الجديدة المطبقة في قطاع التربية، والتعاون في مجال إنتاج الوسائل التعليمية، وتشجيع تطوير المشاريع التربوية المبتكرة للمعلمين والمسؤولين التربويين.

كما صدق الرئيس الجزائري على مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال التدريب المهني، تتضمن إبرام اتفاقيات توأمة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتدريب المهني في البلدين.

وأيضا، تم التصديق أيضا على مذكرة تفاهم رابعة تخص الصيد البحري، تتضمن اتخاذ مواقف موحدة بشأن المسائل المتعلقة بالصيد البحري والاستزراع المائي في إطار المنظمات الدولية.


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