الحرب على غزة.. قصف إسرائيلي متواصل وخسائر جديدة للاحتلال وسط وجنوبي القطاع

في اليوم الـ94 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 22 ألفا و835، والمصابين إلى 58 ألفا و416 منذ بدء الحرب.



يتزامن ذلك مع احتدام المعارك بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما كبد القوات الإسرائيلية المتوغلة خسائر جديدة.





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وفي الضفة الغربية، استشهد 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال، بينهم 7 استهدفتهم مسيّرة في جنين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة 4 في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.



18 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف بدير البلح



أفاد مصدر طبي -للجزيرة- بسقوط 18 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في دير البلح وسط قطاع غزة.