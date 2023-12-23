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أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال بـ5 أسرى بينهم 3 ظهروا في فيديو"لا تتركونا نشيخ" ويرجح مقتلهم

Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 16:52 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي "الهمجي" على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل كوبر".

...

وأضاف الناطق باسم "القسام": "نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة".



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