أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي "الهمجي" على قطاع غزة.



وقال أبو عبيدة في بيان: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل كوبر".





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وأضاف الناطق باسم "القسام": "نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة".



