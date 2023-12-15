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جيش الاحتلال يعلن قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 20:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته قتلت الجمعة ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".

وقال الجيش في بيان "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".

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وأوضح الجيش في بيانه أن القتلى هم ، يوتام حاييم، من كيبوتس كفار عزة وسامر طلالقة من كيبوتس نير عام ، وقد تم إخطار عائلة الرهينة الثالثة وطلبت عدم نشر اسمه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن" هذه منطقة قتال نشطة دار فيها قتال مستمر خلال الأيام القليلة الماضية. وقد تم تعلم استخلاص دروس فورية من هذا الحادث، والتي تم نقلها إلى جميع قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الميدان".


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