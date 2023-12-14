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جنود الاحتلال يغنون الحانوكا في أحد مساجد جنين

Publié le Jeudi 14 Decembre 2023 - 16:25 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نشر حساب إسرائيلي على تليغرام يدعى "إنتلنيوز" (‏Intellinews) مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يغنون أغاني دينية داخل أحد مساجد مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لروايات شهود عيان، فقد اقتحم جنود الاحتلال بأحذيتهم مسجدا في جنين أثناء أذان الظهر، واعتقلوا الموجودين داخله، ثم شرعوا في استخدام مكبرات الصوت في المسجد لترديد أغاني عيد الأنوار (الحانوكا).

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ويحيي اليهود في كافة أنحاء العالم الاحتفالات بهذا العيد تخليدا لذكرى ما يسمى "انتصار أبناء الحشمونيين" في ثورتهم على الإغريق خلال فترة "الهيكل الثاني"، وفق زعم اليهود الذين ادّعوا أن الإغريق اضطهدوا الحقوق ومنعوا العبادات اليهودية، ونتج عن "ثورتهم" احتلال القدس واستبدال الحكم اليهودي بالأغريقي.



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