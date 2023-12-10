"القسام" تعلن عن استهداف قوات إسرائيلية راجلة ودبابة في أماكن مختلفة من القطاع

وكالات - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، عدة بيانات كشفت فيها عن عمليات قام بها مقاتلوها ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في قطاع غزة.



ووفقا للبيانات، استهدف مقاتلو "القسام" قوة إسرائيلية تحصنت في أحد المباني غربي مخيم جباليا بقذيفة مضادة للأفراد، كما تم أيضا استهداف قوة أخرى راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.





...



وأعلنت "القسام" أيضا عن إطلاق قذيفة "الياسين 105" على دبابة "ميركافه" إسرائيلية في تل الزعتر، بالإضافة إلى تحييد قناص إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.



وأعلنت كتائب القسام في بيانات سابقة استهداف مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.



ودخلت الحرب على غزة يومها الـ65، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.