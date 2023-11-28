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"القسام" و"سرايا القدس" تسلمان دفعة خامسة من أسرى إسرائيليين وسط حشد جماهيري وهتافات

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 22:14 قراءة: 1 د, 5 ث
      

أظهرت مشاهد نشرتها "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار صفقة تبادل الأسرى.

بالفيديو.. إعلام عبري: الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 10 أسرى في غزة ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع حماس
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وكتبت "القسام" على حسابها في "تلغرام: "جانب من تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال".

وقالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل - فئة المدنيين".

وتظهر مقاطع الفيديو عناصر تابعين كتائب القسام وسرايا القدس وهو يرافقون للأسرى الإسرائيليين أثناء عملية التسليم.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.


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