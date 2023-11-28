

أظهرت مشاهد نشرتها "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار صفقة تبادل الأسرى.



بالفيديو.. إعلام عبري: الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 10 أسرى في غزة ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع حماس



وسط هتافات الناس للمجاهدين..



جانب من تسليم مجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس للدفعة الخامسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/qiEluKNvcw — رضوان الأخرس (@rdooan) November 28, 2023

ظهور مشترك لكتائب القسام وسرايا القدس في شوارع قطاع غزة. pic.twitter.com/exlFRW3ayM — رضوان الأخرس (@rdooan) November 28, 2023

وكتبت "القسام" على حسابها في "تلغرام: "جانب من تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال".وقالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل - فئة المدنيين".وتظهر مقاطع الفيديو عناصر تابعين كتائب القسام وسرايا القدس وهو يرافقون للأسرى الإسرائيليين أثناء عملية التسليم.وفي وقت سابق، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.