منظمات حقوق الانسان تتفرج على إبادة الأطفال..

الطاهر العبيدي



نحن الموقعين أعلاه على شهادة وفاة الجامعة العربية بالاجماع.. نحن أطفال غزة الشهداء والجرحى والأحياء..





نحن ذاك الطفل الذي فقد عينيه الاثنين بفعل العدوان، وشاهده الملايين عبر الشاشات، وهو يتحدث إلى وسائل الاعلام في صبر وثبات، وكأنه يقول لمعسكر الهزيمة والخذلان، أن العمى هو عمى الوعي والقلوب، لا عمى العيون والأبصار، وأن الأشجار لكي تثمر تحتاج للرياح، وأن الأرض كي تنتعش تحتاج للسّماد، وان الفجر يبزغ من خلف الظلام، وأن شدّة القهر والظلم تنجب الأوطان..نحن أطفال غزة الموقعين على ركل معسكر الهزيمة والتطبيع والخذلان...نحن تلك الطفلة التي تبلغ من العمر حوالي ثلاث سنوات وعلى وجهها أوسمة من الجراحات، وبين ذراعيها الصغيرتين أختها الرضيعة، وهي تربت على كتفيها، وتغني لها سيمفونية جريحة لا تبكي - ماما - وتتقمص دور الكبار - نامي ماما -وتأرجحها بين سواعدها الغضّة في مشهد يمزق القلوب، ويرجّ ركام الصمت وأطنان الفتاوي البلهاء، لتعلن للعالم أنها تنتمي للجيل القادم، وأنها ستصرع اليتم وتنتصر على الأحزان...نحن الموقعين أعلاه على رفس معسكر الاستسلام.. نحن أطفال غزة، نحن تلك البنت التي فني أهلها وإخوتها، وأعمامها وجيرانها، وأبناء أعمامها أمام عينيها، وبقيت وحيدة ولم تفقد لغتها، وظلت تحكي حكاية شعب يستيقظ من خلف سعال القنابل، وتروي بصلابة الطفل الفلسطيني المقاتل - لحظاتالمنشر والمحشر - أمام منظماتحقوق الإنسان المتفرجة على نحر وإبادة الأطفال..