تركيا تهاجم نتنياهو بشدة بعد رده على أردوغان.. "لا يمكن أن يغطي جرائمه"

انتقدت وزارة الخارجية التركية تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.



وقالت الخارجية في بيان مساء الأربعاء: "نتنياهو الذي تزعجه الحقائق ساق افتراءات بحق رئيسنا لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن تغطي على جرائمه".





وتابعت: "المسؤولون الإسرائيليون الذين دخلوا صفحات التاريخ المظلمة بالمجازر التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني لا يحق لهم الحديث عن القانون".وكان نتنياهو قال الأربعاء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصف إسرائيل بدولة إرهابية، لكنه في الواقع يدعم دولة حماس "الإرهابية".وأضاف نتنياهو ردا على تصريحات الرئيس التركي الأخيرة، أن “أردوغان قصف قرى تركية داخل حدود تركيا، ولن نوافق على تلقي المواعظ الأخلاقية منه”.ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، "إسرائيل بأنها دولة إرهاب ترتكب جرائم حرب، وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي كرر فيه وجهة نظره بأن حركة حماس منظمة تدافع عن أرضها وشعبها".وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت "إسرائيل" تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن نتنياهو "راحل" عن منصبه.