أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية لديها أسلحة نووية ونتنياهو راحل لا محال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 إن إسرائيل دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي كرر فيه وجهة نظره بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ليست منظمة إرهابية.



وأكد الرئيس التركي نيته مقاضاتها دوليا "على ارتكابها المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".





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وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانوا تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن نتنياهو راحل عن منصبه. كما وصف حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.