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فيديو... لحظة انسحاب دبابات الاحتلال عقب استهدافها في حي الرمال بغزة

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 07:21 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أظهرت مقاطع مصورة، الاثنين، لحظة استهداف مقاتلي المقاومة الفلسطينية إحدى دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الرمال بمدينة غزة.

ووثقت المشاهد التي نشرتها قناة "الجزيرة"، استهداف المقاومة دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين105" ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، قبل أن تُجبر باقي المدرعات المحيطة بها على الانسحاب مباشرة من المنطقة.

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وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بريا على محاور ومناطق مختلفة من قطاع غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر في الأرواح والآليات.

و أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، أمس استهداف مقاتليها "دبابتين صهيونيتين شمال بيت حانون بقذائف الياسين105".
وأضافت في بيان لاحق، أنها "قنصت حنديا صهيونيا في المنطقة ذاتها وأصابته إصابة مباشرة".

وأعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة أمس الأحد، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 45 منذ بدء عدوانه البري في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


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