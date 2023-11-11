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مظاهرات حاشدة في تل أبيب مناهضة لنتنياهو تطالب بالإفراج عن الأسرى

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 22:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
شهدت تل أبيب اليوم السبت، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم.

وأفادت مراسلة روسيا اليوم بأن مئات الأشخاص تظاهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، مطالبين باستقالته.

...

وعلق المحتجون لافتات ضخمة أمام المنزل، كتبت عليها شعارات مناهضة لنتنياهو، مثل "الإقالة الآن" و "كيف لم تكن تعرف شيئا؟".

ورفع المتظاهرون صور المحتجزين في غزة مطالبين بالإفراج عنهم.


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