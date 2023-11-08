الحوثيون ينشرون مشاهد لإسقاط طائرة التجسس الأمريكية (فيديو)

نشر الحوثيون مشاهد لعمل الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط طائرة MQ9 الأمريكية في المياه الإقليمية اليمنية غربي البلاد.



وقالت الجماعة في بيانها: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".





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وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) نشرت أمس مشاهد إطلاق دفعة المسيّرات نحو إسرائيل الاثنين الماضي.

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وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها هجمات على مواقع وأهداف إسرائيلية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة بشكل مستمر منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

مسؤول أمريكي للجزيرة: نؤكد إسقاط #الحوثيين مسيرة تابعة للقوات الأمريكية فوق المياه الدولية قبالة سواحل #اليمن#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/iOwz6rUXEF — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 8, 2023 وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) نشرت أمس مشاهد إطلاق دفعة المسيّرات نحو إسرائيل الاثنين الماضي.وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها هجمات على مواقع وأهداف إسرائيلية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة بشكل مستمر منذ بدء عملية طوفان الأقصى.