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الحرب على غزة... مجازر جديدة والاحتلال يستهدف قافلة مساعدات

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 06:39 قراءة: 0 د, 53 ث
      
في اليوم الـ33 من الحرب على غزة، تواصلت الغارات المكثفة على القطاع، وكانت قوات الاحتلال ارتكبت أمس الثلاثاء مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وتشن قوات الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا على أكثر من محور في قطاع غزة.

...

كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في غزة تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 10 آلاف و300، وتنتشر جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية.

ونددت منظمات دولية وأممية بقصف قوات الاحتلال خزانات مياه ومخابز وألواح الطاقة الشمسية، وحذرت من حرمان سكان غزة من ضروريات الحياة.

وقال مراسل الجزيرة إن أصوات انفجارات هزت مدينة تل أبيب، كما تعرضت مع مدن أخرى بضواحيها لرشقات صاروخية متتالية.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدمير أكثر من 10 دبابات إسرائيلية وآليات أخرى أمس، كما بثت مشاهد لاشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا.


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