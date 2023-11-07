استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أبريل

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس للأبحاث بالشراكة مع رويترز تراجع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي، وذلك في أحدث بيانات تثير شكوكا حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل.



وتراجعت نسبة الأميركيين الذين يستحسنون أداء بايدن مهامه الرئاسية من 42% في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 39% في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو ما يضاهي استبيان أجري في أبريل/نيسان الماضي، فيما بلغ هامش الخطأ في الاستبيان نحو 3 نقاط مئوية.





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واستقر معدل التأييد الشعبي لبايدن عند أقل من 50% منذ أغسطس/آب 2021، واقترب معدل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من أدنى مستوى في رئاسته، إذ كان قد بلغ 36% في منتصف عام 2022.



ويرجح أن يتنافس بايدن مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.



وكانت استطلاعات رأي أخرى أجريت في الآونة الأخيرة أشارت إلى احتمال وجود سباق متقارب بين بايدن وترامب.