حصاد القسّام خلال اليوم ال 31 للحرب على غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم حصاد لليوم ال31 للحرب على غزة

إحصائية الآليات و المدرعات

● تدمير 4 دبابات في الشاطئ و الشيخ رضوان

● تدمير دبابة جنوب تل الهوى



...



● تدمير دبابة في منطقة السلاطين

● تدمير دبابة في حي الإسراء

● تدمير 6 دبابات شمال غرب غزة



إحصائية الجنود :

● مقتل الرقيب شاهار كوهين شمال قطاع غزة



المجموع / الآليات : 13 ■ الجنود : 1



وكانت وزارة الصحة في غزة أحصت مساء أمس الاثنين 6 نوفمبر 10 آلاف و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 24 مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.



وفي غضون ذلك، واصلت المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، وكبّدتها المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات والدبابات.



وأكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.