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الحرب على غزة.. إسرائيل تشن غارات مكثفة والمقاومة تدمر المزيد من آليات الاحتلال

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 23:08 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في اليوم الـ32 من الحرب على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الليلية المكثفة خصوصا في محيط مستشفى القدس، ومخيمي الشاطئ بغزة والشابورة برفح.

وأحصت وزارة الصحة في غزة 10 آلاف و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 24 مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا.

...

وفي غضون ذلك، واصلت المقاومة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، وكبّدتها المزيد من الخسائر في الأرواح والآليات والدبابات.

وأكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.


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