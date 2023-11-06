Babnet

الأردن: سنعتبر طرد الفلسطينيين من أراضيهم بمثابة إعلان حرب

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 15:14 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الاثنين أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب.

وخلال لقاء عقده في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية، أكد الخصاونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

...

وشدد على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب".

وقال الخصاونة إن استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة بكل جرائمه يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، داعيا لـ "وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين".

وذكر أنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة "والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا مضنية لوقف هذه الحرب والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة".

وأكد الحصاونة أن مظاهر التعبير الحضاري سقفها مفتوح أمام الأردنيين، شاكرا الأجهزة الأمنية على تعاملها الحضاري مع المظاهرات التي تشهدها الساحة الأردنية.

وأكد حصاونة أنه "لن تنجح أي محاولة للقفز على أي متطلب فلسطيني مشروع، وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن معالجة قضايا القدس والاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية حيالها".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276438


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 | 23 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:57
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
21°-17
24°-15
23°-16
23°-15
  • Avoirs en devises
    25315,0

  • (06 nov)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,36428 DT        1$ =3,17430 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 nov)   1003,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*