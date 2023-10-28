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الحرب على غزة .. المقاومة تعلن صد التوغل البري وتتهم إسرائيل بالمماطلة في ملف الأسرى

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 21:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - تخوض المقاومة الفلسطينية معارك برية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت في قطاع غزة، وفي الوقت ذاته تواصل قصف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ.

وبينما أعلن جيش الاحتلال أن قواته تواصل عملياتها البرية داخل غزة، أعلنت كتائب القسام أنها أجهضت العملية البرية.

...

وفي حين تتحدث التقارير عن اشتباكات عنيفة على الأرض، واصل الجيش الإسرائيلي دكّ الأحياء السكنية والمرافق المدنية بالصواريخ والقنابل، مما أدى لتدمير 100 مبنى كليا خلال الليلة الماضية.

وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 7703، بينهم 3195 طفلا، وعدد المصابين إلى نحو 19450، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، التي نشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي.

بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 111، والمصابين 1950.


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