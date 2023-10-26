وفد "حماس" يعرب من موسكو عن تقدير الحركة الشديد لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات - أعربت حركة "حماس" عن تقديرها الشديد لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية لوقف الحرب على غزة.



وقالت "حماس" في بيان لها إن "وفد الحركة خلال لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أعرب عن تقديره الكبير لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك جهود الدبلوماسية الروسية النشطة".





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وشددت الحركة على أن اللقاء ناقش سبل وقف "جرائم إسرائيل المدعومة من الغرب"، كما أشار البيان إلى أن "حماس" تؤكد مجددا حقها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة.



وفي وقت سابق، قال بوغدانوف إنه التقى خلال زيارته لقطر بالقيادة السياسية لحركة "حماس" الفلسطينية، وناقش الطرفان قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.



ووصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.



ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيليا.