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أمريكية تفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2023

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 13:05 قراءة: 1 د, 20 ث
      
فازت الأمريكية كلوديا غولدين، الأستاذة في جامعة هارفارد، بجائزة "نوبل" في الاقتصاد لهذا العام، وذلك لجهودها في تعزيز فهم "نتائج سوق عمل المرأة".

وأفادت لجنة نوبل بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، بأن الفائزة البالغة 77 عاما، وهي ثالث امرأة تنال هذه المكافأة، "عززت فهمنا لوضع المرأة في سوق العمل".

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وقالت اللجنة "لقد منحنا البحث الذي أجرته كلوديا غولدين رؤية جديدة ومدهشة في كثير من الأحيان حول الدور التاريخي والمعاصر للمرأة في سوق العمل".

وأوضحت راندي هيالمارسون، وهي عضو في لجنة "نوبل"، أن "كلوديا غولدين بحثت في الأرشيف وجمعت بيانات عن الولايات المتحدة ممتدة على أكثر من مئتي عام، ما سمح لها بإظهار كيف ولماذا تطورت الاختلافات في معدلات الدخل والتوظيف بين الرجال والنساء مع مرور الوقت".

وفي العام الماضي، منحت جائزة "نوبل" الاقتصاد إلى بن برنانكي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي) ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، لعملهم في البنوك وعمليات الإنقاذ الضرورية التي قاموا بها أثناء الأزمات المالية.

وأضيفت جائزة الاقتصاد "تخليدا لذكرى ألفريد نوبل" وأنشأها بنك السويد في عام 1969 إلى الجوائز التقليدية الخمس (في فئات الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام).

ومثل سائر جوائز "نوبل" ترفق الجائزة بمكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، يتم تقاسمها في حالة وجود أكثر من فائز، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ الجائزة الممتد لأكثر من قرن.


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