بنك مصري يطرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد 65 بالمئة

أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر شهادة ادخار جديدة ذات أجل 3 سنوات لعائد تراكمي بالجنيه المصري بفائدة 65 بالمئة عن كامل فترة الشهادة.



وبحسب منشور للبنك، يحصل المودع على عائد الشهادة بالكامل بنهاية مدتها.





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وأوضح البنك العربي الأفريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الشهادة الادخارية الثلاثية المدفوعة آخر المدة" بمعدل عائد تراكمي 18.17 بالمئة، يمكن الادخار فيها بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري (161 دولار أميركي) ومضاعفات الألف، دون حد أقصى.



وأكد البنك أن الشهادة متاحة للأفراد حصرًا وبالجنيه المصري فقط.



وفي شهر يوليو الماضي، أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري، مدتها ثلاث سنوات، بعائد تراكمي 40 بالمئة يصرف مقدما.



يذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرحا في يوليو الماضي شهادتي ادخار بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7 بالمئة؜ ويصرف ربع سنويا بالدولار.