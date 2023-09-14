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قصته هزت المغرب.. ريال مدريد يتبنى طفلاً فقد عائلته بالزلزال

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 16:16 قراءة: 1 د, 33 ث
      
وكالات - أثار الطفل المغربي عبدالرحيم أوحيدا من قرية تيجغيش في أقليم الحوز تعاطف الملايين بعد خسارته 4 من أفراد أسرته بسبب الزلزال المدمر، حيث تحدث عن مأساته بحرقة وهو مرتدياً قميصاً لنادي ريال المدريد الإسباني وعن الحلم الذي يريد أن يحققه.

فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والمشاركات لحديث الطفل للفت انتباه النادي الملكي، حيث عبرت الصفحات الرسمية التابعة للنادي عن كامل حزنها وتعاطفها مع عبدالرحيم.

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فيما أعلن النادي عبر قناته الرسمية بأنه سيبحث عن الطفل رسمياً لنقله للعيش في إسبانيا ليدخل في صفوف النادي.

يعشق ريال المدريد

من جانبه عبر الطفل عن عشقه لنادي ريال مدريد، مشيراً إلى أنه من مشجعيه منذ الصغر، مؤكداً حبه للعب كرة القدم.


كما وجه رسالة عبر "العربية/الحدث" إلى نادي ريال مدريد بأن حلمه سيتحقق من خلال لعبه في النادي، وانتقاله إلى إسبانيا.

يذكر أن الطفل ظهر في مقابلة مع قناة "العربية/الحدث" عقب الزلزال المدمر، وتمت مشاركتها من قبل القنوات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.


فقد 4 من عائلته

وعبد الرحيم فقد 4 من عائلته هم والده ووالدته وشقيقه وجدته، وقال لموفد "العربية" عمار الهندي بأنهم حاولوا الهرب لكنه تم العثور على جثامينهم في أماكن متفرقة تحت حطام المنزل.

وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر من يوم الجمعة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصا وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، ما يجعله أسوأ زلزال من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.


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