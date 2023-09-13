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سخرية سعودية من محمد صلاح بعد تصرف لاعبي تونس معه

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 10:22 قراءة: 0 د, 42 ث
      
سقط محمد صلاح؛ قائد منتخب مصر، ضحية للسخرية السعودية "الطقطقة"، إبان مشاركته أمس الثلاثاء، في ودية الفراعنة أمام تونس.

رفاق مو تلقوا الهزيمة أمام نسور قرطاج بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية "القاهرة"، سجل لأصحاب الأرض عمر كمال، وللضيوف أحرز عيسى العيدوني، حمدي فتحي "بالخطأ في مرماه"، وحمزة رفيعة.

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وعقب إحراز التونسيين الهدف الثالث، احتفل اللاعبون على طريقة اليوجا "وضع الشجرة"، الخاص بصلاح، والذي يقوم به عقب أهدافه مع فريقه الإنجليزي ليفربول.

من جانبها، تداولت الحسابات السعودية عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، هذا الاحتفال ورد فعل صلاح عليه، مع تعليقات على غرار: "أقوى صورة ممكن تشوفها اليوم!"، "يستاهل"، وما شابه.

هذه الشماتة السعودية في قائد الفراعنة تأتي بعدما رفض نجم الريدز عرضًا تخطى الـ200 مليون جنيه إسترليني من نادي اتحاد جدة، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، متمسكًا باستكمال مسيرته في ملاعب أوروبا.


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