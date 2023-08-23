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فاروق الباز يتحدث عن إمكانية وجود كائنات فضائية في الكون ويكشف حقيقة زيارتها للأرض

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 06:32 قراءة: 0 د, 54 ث
      
علق عالم الفضاء المصري فاروق الباز، على إمكانية وجود كائنات فضائية في الكون، كاشفا حقيقة أن تكون قد قامت بزيارة كوكب الأرض.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضح فاروق الباز قائلا: "احتمالية تواجد كائنات فضائية بعيدا عن كوكب الأرض والشمس أمر وارد..المجموعة الشمسية صغيرة في الكون، وهناك كواكب كثيرة أكبر وأضخم من الأرض وهناك احتمالات بوجود مظاهر حياة أخرى في الكون" .

...

وأضاف الباز أنه "لا توجد كائنات فضائية قامت بزيارة كوكب الأرض"، مؤكدا أن "هذا أمر حاسم لحالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا"، حيث أكمل موضحا: "لا إثبات ملموس بزيارة كائنات فضائية لكوكب الأرض خلال الآونة الأخيرة".






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