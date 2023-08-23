فاروق الباز يتحدث عن إمكانية وجود كائنات فضائية في الكون ويكشف حقيقة زيارتها للأرض

علق عالم الفضاء المصري فاروق الباز، على إمكانية وجود كائنات فضائية في الكون، كاشفا حقيقة أن تكون قد قامت بزيارة كوكب الأرض.



وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضح فاروق الباز قائلا: "احتمالية تواجد كائنات فضائية بعيدا عن كوكب الأرض والشمس أمر وارد..المجموعة الشمسية صغيرة في الكون، وهناك كواكب كثيرة أكبر وأضخم من الأرض وهناك احتمالات بوجود مظاهر حياة أخرى في الكون" .





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وأضاف الباز أنه "لا توجد كائنات فضائية قامت بزيارة كوكب الأرض"، مؤكدا أن "هذا أمر حاسم لحالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا"، حيث أكمل موضحا: "لا إثبات ملموس بزيارة كائنات فضائية لكوكب الأرض خلال الآونة الأخيرة".

فاروق الباز يتحدث عن الكائنات الفضائية والغزو الفضائي

pic.twitter.com/5XWqLZtqrk — تركي المحمود Turki (@abus3oud) August 19, 2023



فاروق الباز: لسنا وحدنا في هذا الكون، هناك من يشبهنا في كواكب أخرى.. #السؤال_الصعب#مصر#فاروق_الباز@fadilaskynews



تابع الحلقة كاملة: https://t.co/VYDnjv9ryv pic.twitter.com/KmeFsqcXrG — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 18, 2023



https://t.co/PbzguaMm9T — Mohamed Eissa (@mohamedeissa94) August 21, 2023 وأضاف الباز أنه "لا توجد كائنات فضائية قامت بزيارة كوكب الأرض"، مؤكدا أن "هذا أمر حاسم لحالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا"، حيث أكمل موضحا: "لا إثبات ملموس بزيارة كائنات فضائية لكوكب الأرض خلال الآونة الأخيرة".