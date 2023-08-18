ولي عهد السعودية يستقبل وزير الخارجية الإيراني في جدة

وكالات - استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، في جدة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور المملكة.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين الرياض وطهران، والفرص المستقبلية للتعاون بينهما وسبل تطويرها، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).





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كما ناقش ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني "تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".





وكانت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية وصفت الاجتماع أنه "مؤشر على نمو العلاقات بين إيران والسعودية".