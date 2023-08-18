دونالد ترامب يطالب بأن تبدأ محاكمته في قضية التلاعب بنتائج الانتخابات في 2026

وكالات - طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس تحديد نيسان/أبريل 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد ما يناهز العامين من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل وهو ما يعتبر فترة طويلة نسبيا.



وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام".





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