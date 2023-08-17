منيرة خرظاني





ابيعكم وطني مقابل محو انتمائي والغاء جنسيتي ابيعكم وطني مقابل لحظة نسيان.



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كل ما احتاجه هو ان امحو من ذاكرتي ما تعلمته في المدرسة ان حب الوطن ايمان وان حق الاوطان علينا ان نعشق ترابها وان نفديها بارواحنا ودماءنا.



فقط أريد ان اتجرد من هذا الوطن صار يخنقني انتمائي اليه ويعذبني الاصطفاف كل صباح مع تلاميذي لاصدح بأعلى صوت نموت نموت ويحي الوطن...



يا سادة بلادي لماذا تكبلوننا بحبه حتى الموت وانتم فقط تنعمون بارضه وخيراته ومدارسه ومصحاته الفاخرة

لماذا كتب علينا الموت لمجرد أننا لسنا سادة هذا الوطن...



عندما أجلس قبالة اختي أنظر إلى وجهها اتساءل فيم اذنبت ؟ فيم قصرت حتى لا تتمتع بعلبة دواء لم يشحب وجهها يوما بعد يوم في أنتظار علبة دواء يلتهمها السرطان في هدوء وعلى مهل تحت أنظار الكنام وتراتيب المستشفى العمومي ونظرات طبيب عطوف يعرف وحشية المرض وبطء الاجراءات في انتظار لعبة دواء.



هنا أتذكر ان حب الاوطان عقيدة وايمان فقررت ان اكفر بهذا الوطن العاق الذي لا يكرم ابناءه حتى وهم على فراش المرض أما انتم يا سادة هذا الوطن ستحرقكم دموعنا والامنا و عجزنا. ستحرمون كل النعم لأنكم حرمتمونا حق الانتماء وحب هذا الوطن

